Шемп выиграл масс-старт, Шипулин – четвертый

Немецкий биатлонист Симон Шемп выиграл масс-старт на чемпионате мира в Хохфильцене. Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, австриец Симон Эдер замкнул тройку. Лучший из россиян, Антон Шипулин, стал четвертым. Пятое место занял француз Мартен Фуркад.
Стоит отметить, что сборная Норвегии осталась без золотых медалей на ЧМ впервые с 1999 года. Это была последняя гонка на чемпионате мира.
Хохфильцен (Австрия)
Чемпионат мира
Мужчины
Масс-старт 15 км
1. Шемп (Германия) - 35.38,3 (0 шт. кругов)
2. Й. Бе (Норвегия) - отставание 9,0 (1)
3. С. Эдер (Австрия) - 10,1 (0)
4. ШИПУЛИН (Россия) - 25,3 (2)
5. М. Фуркад (Франция) - 31,3 (3)
6. Бэйли (США) - 33,5 (0)...
11. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 50,7 (2)...
26. ЦВЕТКОВ (Россия) - 2.01,5 (3)
Айртон
У Фуркада здесь 1 золото 2 серебра и 2 бронзы, а всего теперь 25 медалей ЧМ, из которых 11 золото!))
17:46
ДОЗВОН ГУБЕР
Посмотрит-посмотрит Луиза на "дрова", которые ЩЩипун ей с каждого выступления привозит, да и ПОМЕНЯЕТ его на бизнесмена с "баксо--капустой"...
17:44
Кефир71
Антону пора уже предьявить тренеру по стрельбе. Ни или по фейсу заехать. Никто не стреляет в команде. Все мажут. Это полная профнепригодность тренера по стрельбе.
17:41
ДОЗВОН ГУБЕР
Ну,да......... Звездун Щщиппа "знатно поиздевался" ::: ОПЯТЬ ни одной ХОТЬ КАКОЙ--НИБУДЬ личной медалюшки против "личных" ЗОЛОТА плюс 2-х БРОНЗ у Фурка!!!!!!!
17:41
Айртон
Ну и очень отрадно, что Чехия и США сделали допингёров-эпошников в общем зачёте.))
17:37
Айртон
В общем лидеры подтвердили свой класс!)) У Лауры 6 гонок - 6 медалей, у Мартена 6 гонок - 5 медалей!)) И большие глобусы впереди, как вишенка на торте!))
17:35
Catarzina
ну губер конечно же немного того но биатлон смотреть удобно смотреть по его каналу,как говорится в семье не бес урода такой уж что поделаешь ,убивать его не стоит но пару оплеух он конечно же заслужил :-)
17:33
dim777.
Айртон Симона с 4-м золотом и первым личным!)) Германию с 7-м! золотом здесь!)) Браво!)) Бё и Эдера с медалями!)) Ноунейма Антошку с очередной деревяхой!)) Бгг.)) 17:25 ______________________________ А где поздравы астматиков с 0 по золоту? Астматики и ЛУЗЕРЫ ПО ЗОЛОТУ.))) Это и правду очень смеееешно!!!))) Бу_га_га
17:33
shpasic
Антошка знатно над Фуркадом поиздевался - как мог тормозил его, чтобы без медалей оставить)) бгг)) "липовый чемпион" всего одно золото взял - лучше бы помидоры поливал у себя во Франции))
17:31
Slim Taller
Поздравления призёрам! Мини Бё опять чуть-чуть не хватило до победы.Только он по настоящему может побороться с Фуркадом,когда тот не в лучшей форме.
17:30
Catarzina
NF правильный анализ ситуации ,тут уже ничего не добавишь респект тебе +
17:30
ДОЗВОН ГУБЕР
Слава ВСЕМ Иисусам, Аллахам и Буддам!!!!!!!! Сегодня ""обезьяна с микрофоном"", по совместительству -- ""известный биатлонный горлопан"", не полезет на сцену... Хотя --- ФИ всему австрийскому спецназу, который почему--то ВЧЕРА допустил на сцену ЭТОГО неадекватного пиарщика и не пристрелил ЕГО !!!!
17:30
NF
Итог ожидаемый: Шипулин сам себя утопил, остановившись на привычном для себя месте. Всех сил хватило на одну гонку, распевание гимнов и понты с Губерниевым, по которому дурка плачет. Общий итог ЧМ - дикий провал, несмотря на пару-медалей и эстафету, которой уже усиленно начали этот провал прикрывать. Тот же Губерниев уже после промахов Шипулина и Гараничева начал. Норицыны побежали вдогонку, сообщая о прогрессе женской сборной (видимо, у меня неправильное определение слова "прогресс"). А так все идет по плану, деградация спорта в целом и биатлона в частности нарастает...
17:28
Catarzina
не обойду стороной и злостного коротышку тужился он тужился да вот не ясно ему что шипулин номер один в команде и врядли женя мог занять более высокое место чем антон
17:28
Catarzina
конечно ужасно жаль эдера ну очень жаль ,австрийцы готовились хорошо но только под конец чемпа начали боротся,ну а про бейли уже все сказано он уже себя в масс-старте доказывает ,думаю к новому сезону после таких успехов он будет работать над скоростью так как со стрельбой у него все супер
17:26
Айртон
Симона с 4-м золотом и первым личным!)) Германию с 7-м! золотом здесь!)) Браво!)) Бё и Эдера с медалями!)) Ноунейма Антошку с очередной деревяхой!)) Бгг.))
17:25
rusfed 2.0
Марьянчик после этой гонки должна возглавить отдела биатлона в редакции
17:25
xxx5
Немцы просто разорвали всех !!!
17:24
Catarzina
гонка была уххх просто супер ,у француза лыжи были правильными сервисмены после вчерашней взбучки подготивились правильно и если фуркад не сделал бы ошибку вышел бы на финиш,створ также с флагом тут дело не в шипулине
17:24
rusfed 2.0
Антон круче Мартана
17:24
Тот самый Зануда
Неудачник Шемп....
17:22