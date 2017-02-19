Шемп выиграл масс-старт, Шипулин – четвертый

Немецкий биатлонист Симон Шемп выиграл масс-старт на чемпионате мира в Хохфильцене. Вторым стал норвежец Йоханнес Бе, австриец Симон Эдер замкнул тройку. Лучший из россиян, Антон Шипулин, стал четвертым. Пятое место занял француз Мартен Фуркад.

Стоит отметить, что сборная Норвегии осталась без золотых медалей на ЧМ впервые с 1999 года. Это была последняя гонка на чемпионате мира.

Хохфильцен (Австрия)

Чемпионат мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Шемп (Германия) - 35.38,3 (0 шт. кругов)

2. Й. Бе (Норвегия) - отставание 9,0 (1)

3. С. Эдер (Австрия) - 10,1 (0)

4. ШИПУЛИН (Россия) - 25,3 (2)

5. М. Фуркад (Франция) - 31,3 (3)

6. Бэйли (США) - 33,5 (0)...

11. ГАРАНИЧЕВ (Россия) - 50,7 (2)...

26. ЦВЕТКОВ (Россия) - 2.01,5 (3)

Трансляция масс-старта