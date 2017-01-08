Шемп и Лессер обошли Фуркада на финише масс-старта в Оберхофе, Бабиков - 8-й

Немец Симон Шемп стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе. Вторым стал его соотечественник Эрик Лессер. Третьим к финишу пришел пятикратный победитель Кубка мира Мартен Фуркад. Отметим, что оба немца опередили своего главного соперника уже на финишной прямой.

Лучшим среди россиян стал Антон Бабиков, показавший 8-й результат. Максим Цветков финишировал 11-м, Антон Шипулин – 14-м, Матвей Елисеев – 15-м, а Дмитрий Малышко – 17-м.

Оберхоф (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт 15 км

1. Шемп (Германия) – 38.30,9 (1 шт. круг)

2. Лессер (Германия) – отставание 0,4 (1)

3. М. Фуркад (Франция) – 0,4 (2)

4. Беатрикс (Франция) – 13,2 (1)

5. Бьорндален (Норвегия) – 19,5 (1)

6. Долль (Германия) – 47,8 (2)...

8. БАБИКОВ (Россия) – 53,1 (2)...

11. ЦВЕТКОВ (Россия) – 1.01,0 (2)...

14. ШИПУЛИН (Россия) – 1.24,1 (4)

15. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 1.35,3 (2)...

17. МАЛЫШКО (Россия) – 1.38,6 (2)

Оберхоф. Мужской масс-старт. Live!