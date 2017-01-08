Шемп и Лессер обошли Фуркада на финише масс-старта в Оберхофе, Бабиков - 8-й

Немец Симон Шемп стал победителем масс-старта на этапе Кубка мира в Оберхофе. Вторым стал его соотечественник Эрик Лессер. Третьим к финишу пришел пятикратный победитель Кубка мира Мартен Фуркад. Отметим, что оба немца опередили своего главного соперника уже на финишной прямой.
Лучшим среди россиян стал Антон Бабиков, показавший 8-й результат. Максим Цветков финишировал 11-м, Антон Шипулин – 14-м, Матвей Елисеев – 15-м, а Дмитрий Малышко – 17-м.
Оберхоф (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт 15 км
1. Шемп (Германия) – 38.30,9 (1 шт. круг)
2. Лессер (Германия) – отставание 0,4 (1)
3. М. Фуркад (Франция) – 0,4 (2)
4. Беатрикс (Франция) – 13,2 (1)
5. Бьорндален (Норвегия) – 19,5 (1)
6. Долль (Германия) – 47,8 (2)...
8. БАБИКОВ (Россия) – 53,1 (2)...
11. ЦВЕТКОВ (Россия) – 1.01,0 (2)...
14. ШИПУЛИН (Россия) – 1.24,1 (4)
15. Мат. ЕЛИСЕЕВ (Россия) – 1.35,3 (2)...
17. МАЛЫШКО (Россия) – 1.38,6 (2)
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/biathlon/worldcup/2016-2017/events/1786_15_0/
МПС66
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКО - а ты спроси это напрямую у Бабикова. Вот смеху-то будет видеть твою рожу после этого.
15:30
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
А розовощёкой девочке за 8-е место даже цветочков не подарят ????
15:27
МПС66
Антону надо перезагрузку мозга запустить. Вся проблема в этом.
15:25
Slim Taller
Отрыв Мартэна стал уже неприличным.На последний этап он может точно не ехать с такими преследователями.
15:24
CanagliaVova
Всей тройке чмоки-чмоки от Чмоки
15:18
CanagliaVova
Прогресс Малышко бесподобен. 10 позиций отыграл. Пусть утрутся те, кто считает, что его пожизненное место в сборной незаслуженно
15:18
Айртон
Поздравления немцам!)) Ждём сегодня и Лауру!)) Мартена с укреплением лидерства в общем зачёте!))
15:17