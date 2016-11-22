20:22 | БИАТЛОН

Сестры Семеренко не попали в состав сборной Украины на первый этап Кубка мира

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Сборная Украины объявила состав на первый этап Кубка мира, который стартует в шведском Эстерсунде 29 ноября. В составе команды отстутствуют Вита и Валя Семеренко, которые продолжают восстановление после травм.

В состав мужской команды попали Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Александр Жирный, Артем Прима, Виталий Кильчицкий и Владимир Семаков.

В составе женской команды выступят Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, а также две лучшие спортсменки с первого этапа Кубка IBU в норвежском Бейтостолене.

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