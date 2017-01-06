17:01 | БИАТЛОН

Сергей Устюгов: "Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают"

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Россиянин Сергей Устюгов после пятой подряд победы в рамках многодневки "Тур де Ски" заявил в интервью норвежскому изданию vg.no, что чист от допинга.

– Я знаю, что Норвегия – это лыжная страна. Этот спорт у них номер один, как и биатлон. Они болеют за своих. Думаю, они очень сильно огорчены, что пятую победу подряд одержал я, российский лыжник, бегающий без допинга. Все это знают и видят прекрасно. Ко мне вчера приезжали, проверяли на допинг. Уснул только в час. Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают, - сказал Устюгов.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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staerswimmer23

жалко не долго бегать осталось, скоро забанят всех российских лыжников, как легкоатлетов

17:47

kvvkvv1967

Мужик! Один за всех!

17:44

Assorti

Да, молодца Серега! Так держать!

17:41

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