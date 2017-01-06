Сергей Устюгов: "Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают"

Россиянин Сергей Устюгов после пятой подряд победы в рамках многодневки "Тур де Ски" заявил в интервью норвежскому изданию vg.no, что чист от допинга.

– Я знаю, что Норвегия – это лыжная страна. Этот спорт у них номер один, как и биатлон. Они болеют за своих. Думаю, они очень сильно огорчены, что пятую победу подряд одержал я, российский лыжник, бегающий без допинга. Все это знают и видят прекрасно. Ко мне вчера приезжали, проверяли на допинг. Уснул только в час. Я бегаю чистый, я русский, и пусть все это знают, - сказал Устюгов.