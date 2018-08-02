Сергей Тарасов: "Уехавшие на Украину – небольшая потеря для российского биатлона"

Член правления Союза биатлонистов России, вице-президент по развитию и поддержке детско-юношеского спорта по биатлону Сергей Тарасов призвал решать вопросы о переходе в другие сборные более открытым и цивилизованным способом. Накануне, 1 августа, стало известно о переходе в сборную Украины трех россиянок: Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко.

– На данный момент это потеря небольшая, – сказал Тарасов. Но кто знает, как все обернется? Все раскрываются по-разному, так что сейчас трудно говорить потеря или не потеря – жизнь покажет.

– Считаете ли вы этот поступок оправданным?

– Я не буду говорить сейчас о патриотизме, или о каких-то других высокопарных словах. Как я понимаю, они почувствовали, что из-за высокой конкуренции не попадают в команду, и грамотно расценив свои силы на следующий олимпийский цикл, как и многие другие спортсмены, уехали в другую команду, что вполне логично. Только такие вещи надо делать более цивилизованным и открытым способом. А не так, что молча, уехали, подставили людей и никому ничего не сказали – нужно приходить и разговаривать. В команде самое главное – это доверие и чисто человеческие отношения.

– Как считаете, как следует поступить биатлонному руководству Украины по отношению к России?

– Этот вопрос как раз и является поводом, чтобы собраться правлению Союза биатлонистов России. Мы возьмем все моральные и спортивные аспекты этого дела и решим 11 августа. А пока что всех тонкостей я не знаю. (Петр ГРИГОРЕНКО)

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