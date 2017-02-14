Сергей Старых: "Ирина вернулась в сборную, потому что времени даром не теряла"

Сергей Старых, бывший тренер биатлонистки Ирины Старых, отметил, что спортсменка во время своей дисквалификации из-за употребления допинга старательно тренировалась, чтобы вернуться к соревнованиями. Отсранение россиянки длилось три года - с декабря 2013 по декабрь 2016 года. На чемпионате мира-2017 Старых заняла четвертое место в гонке преследования.

- Биатлон у нее в крови! Она очень любит дело, которым занимается, - приводит "Тюменская арена" слова Сергея Старых. - И рвалась преодолеть все преграды и вернуться на высокий уровень.

- Времени даром при этом явно не теряла?

- Конечно. У нас в Увате отличный стадион имени Александра Тихонова. Есть все условия для тренировок. Вся наша семья Ирину поддерживала, помогала. Она – трудяга, и очень много работала. Это и помогло ей сразу же вернуться в сборную России и показывать такие результаты.