22:32 | БИАТЛОН

Сергей Семенов: "Отмена этапа в Тюмени - неправильное решение"

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Украинский биатлонист Сергей Семенов считает, что принятое ранее решение по делу 31 российского биатлониста, обвиняемого в нарушении антидопинговых правил, является не совсем правильным. После заседания исполкома IBU стало известно, что Россия не примет этап Кубка мира-2016/17 в Тюмени.

– То, что забрали этап у Тюмени, я считаю не совсем правильным, – сказал Семенов в программе "Биатлон с Губерниевым". – Здесь в первую очередь наказывается город, наказываются зрители, наказывается сам биатлон и его развитие. Так что не считаю это правильным решением. Насчет того, кто прав, а кто виноват – если ты виновен в каких-то делах, то должен понести наказание, ну а, по сути, до сих пор никаких доказательств и имен нет, так что я не знаю, что тут можно еще сказать.

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