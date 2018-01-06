Сергей Коновалов: "Юрловой-Перхт немного не хватило сил на финишном отрезке"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов остался доволен гонкой преследования в исполнении Екатерины Юрловой-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе. Она с одним промахом финишировала 12-й.
– Хорошо сегодня Катя Юрлова поборолась на финише. Немного на финишном отрезке ей не хватило сил, – цитирует официальный сайт СБР Коновалова. – Но в целом она пусть не так много, но все равно проехала вперед. Конечно, мы понимаем, что впереди лидеры, с которыми достаточно сложно бороться. Думаю, что ее перемещение с 15 на 12 место – это хороший рабочий момент.
Что касается стрельбы, то сегодня по сравнению с первым днем соревнований погодные условия хорошие, стабильные. Ветер незначительный. Даже если и менял направление, то несильно. Девчонки были к этому готовы. Соответственно, стрельба была неплохая: Таня и Катя с одним штрафом, Даша с двумя. Но понятно, что у нее есть другие нюансы, которые, я думаю, она сегодня постаралась исправить.
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Мужчинка, по ходу, ТЕБЕ немножко ""не хватает..."", чтобы занимать ТО место, которое ТЕБЕ сейчас не под силу....
21:24 6 января
Valdis_75
Шизик хотя бы думал что несёт. Если она ногами проиграла Фролиной почти 10 секунд, уходя с той вместе со стрельбища - это хорошо (Фролина в итоге - 8, наша - 12), то я медленно выпадаю в осадок. Впрочем в осадке я от того бреда который несет этот якобы тренер уже давно. Какие нах нюансы можно было исправить после такого бездарного спринта? Я худею с вас. Особенно после того, что Миронову таскали из одного места в другое вместо того, чтобы дать отдохнуть и приступить нормально к тренировкам. Господи, ну наберись ты уже мужества и свали с поста, а? Ну или хотя бы не открывай рот.
21:12 6 января
pahom-17
дожили...мечта попасть в десятку..((((
19:48 6 января
ЗА Россию!
Катя молодец,выжимает из себя максимум на что готова,а Коновалова-в отставку давно пора вместе со своим тренерским штабом.
17:02 6 января
maksimalist
Юрлова сказала, что лыжи притормаживали. Вы там хоть дуйте в одну дуду. Крылов в баснях хорошо это высмеял.
17:01 6 января
IceAngel
Коновалову не хватило мужества выкинуть половину дна на ибу и сделать ставку на молодежь
16:30 6 января
Доктор со стажем
Ей много чего не хватило....
16:15 6 января
Igrok Igorek
По-моему, он просто слеп...
16:10 6 января
Florida9
Вали со сборной, клоун.
16:04 6 января