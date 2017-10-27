Сергей Коновалов: "В сборной все здоровы, и никаких претензий к спортсменкам нет"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов отметил, что команда довольна условиями на сборах в Тюмени. Россиянки тренируются там с 20 октября, а завершится сбор 8 ноября. В основной обойме российской сборной к сезону готовятся восемь биатлонисток. Семь из них сейчас в Тюмени – Татьяна Акимова, Дарья Виролайнен, Светлана Миронова, Ольга Подчуфарова, Виктория Сливко, Ирина Старых, Ирина Услугина. Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова октябрьский сбор проводит в Санкт-Петербурге.

– Мы всегда с удовольствием приезжаем в Тюмень, – цитирует официальный сайт СБР Коновалова. – Это никакой не пафос, а самая настоящая правда. Здесь всегда предоставляются замечательные условия для подготовки. Трасса была готова сразу к нашему приезду – круг в 4 км. Трасса здорово подготовлена.

Мы закончили первый микроцикл еще при осенней погоде, а потом за выходной день выпало много снега. Так что мы готовимся в стопроцентной зиме. Организаторы накатывают дополнительные петли, увеличивают круги.

Первый снег – это всегда очень важная часть подготовки. Так что сбор в Тюмени очень серьезный. В команде все здоровы, и никаких претензий к спортсменкам нет. Все заряжены и мотивированы на работу.

Катя Юрлова сейчас тренируется под руководством своего отца и личного тренера в Санкт-Петербурге. Она постоянно отправляет нам все данные – тренировочный план и пульсограммы. Так что у нас есть полный контакт.

Света Миронова очень грамотная спортсменка. Она четко понимает, что нужно делать во время выстрела – верно отвечает на все вопросы по стрельбе. Более того, на тренажере СКАТ при холостом тренаже у нее очень хорошие показатели. У Светы есть техника стрельбы и понимание выстрела. Но во время работы на рубеже с выстрелом иногда происходит что-то невообразимое. Поэтому во время тренировок я стараюсь стоять рядом и смотреть со стороны, что же происходит в каждом конкретном случае. Наблюдаю, как Света работает пальцем, как она удерживает винтовку. Разбираемся с проблемными моментами.