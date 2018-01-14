Сергей Коновалов: "Стрельба россиянок оставляла желать лучшего"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов остался недоволен стрельбой своих подопечных в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Екатерина Юрлова-Перхт стала 22-й с тремя промахами, а Дарья Виролайнен - 26-й с четырьмя.

- Конечно, в первую очередь было расстройство, что Таня Акимова не смогла выйти на старт, - цитирует официальный сайт СБР Коновалова. - Сегодня утром она сказала, что все-таки испытывает определенные болевые ощущения. Нога все же не позволяла ей сегодня выйти на старт. Надеемся, что к этапу в Антхольце она будет в порядке. В любом случае приложим максимум усилий, чтобы Таня вышла в Антхольце на старт.

Второй момент – конечно, стрельба сегодня оставляет желать лучшего. Что касается Кати Юрловой, три рубежа идти на ноль и на одном стрелять три – это по меньшей мере непозволительная "роскошь" для нас. Конечно, нужно более грамотно работать на рубеже. Там, где мы можем и должны работать.

Даша Виролайнен на первый рубеж пришла и, видимо, не определилась по ветру. У нее пристрелка была на крайних щитах. Там периодически появлялся другой ветер, справа. Поэтому она во время гонки не обратила на это внимания. Вся стрельба получилась со смещением на десять часов, получилось два внешних габарита.