Сергей Коновалов: "Стрельба россиянок оставляла желать лучшего"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов остался недоволен стрельбой своих подопечных в масс-старте на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Екатерина Юрлова-Перхт стала 22-й с тремя промахами, а Дарья Виролайнен - 26-й с четырьмя.
- Конечно, в первую очередь было расстройство, что Таня Акимова не смогла выйти на старт, - цитирует официальный сайт СБР Коновалова. - Сегодня утром она сказала, что все-таки испытывает определенные болевые ощущения. Нога все же не позволяла ей сегодня выйти на старт. Надеемся, что к этапу в Антхольце она будет в порядке. В любом случае приложим максимум усилий, чтобы Таня вышла в Антхольце на старт.
Второй момент – конечно, стрельба сегодня оставляет желать лучшего. Что касается Кати Юрловой, три рубежа идти на ноль и на одном стрелять три – это по меньшей мере непозволительная "роскошь" для нас. Конечно, нужно более грамотно работать на рубеже. Там, где мы можем и должны работать.
Даша Виролайнен на первый рубеж пришла и, видимо, не определилась по ветру. У нее пристрелка была на крайних щитах. Там периодически появлялся другой ветер, справа. Поэтому она во время гонки не обратила на это внимания. Вся стрельба получилась со смещением на десять часов, получилось два внешних габарита.
alex1966
Сергей КОНОВАЛОВ - супер тренер. Может уже давно пора в отставку ?
01:17
bolelschik.volga34
Желания и возможности - это две разные вещи.
23:05 14 января
rusfed 2.0
Даша не виновата. Виноват ветер
21:31 14 января
Е.Л.
Это как нужно организовать тренировочный процесс, чтобы ВСЯ команда биатлона перестала побеждать СОВСЕМ. Этот тренерский штаб - просто вредители, во имя личного обогащения, я полагаю. А если задуматься глубже, то и предатели, ибо на протяжении лет, не давая результата, не дают продвигаться другим, не учитывают современных и научных новаций в тренировке. ДНО ДОСТИГНУТО, осталось только проверить его полную глубину.
21:26 14 января
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Состав ТШ в лице тандема коНОрицен -- пустозвонов НЕ ОСТАВЛЯЕТ надежд на ЛУЧШЕЕ.....
20:51 14 января
maksimalist
Стрельба стрельбой, а появился снежный (ледяной) "допинг". Необходима химическая экспертиза снега и льда и дисквалификация стадионов, если окажется, что в снеге или во льду есть другие химические добавки. МОК, ты где??????
20:35 14 января
Serenky25
Стрельба тоже от физической подготовки зависит. Если тебе хреново, ты устал, дрожат руки и сердце бешено стучит...много ты настреляешь.
20:33 14 января
докторр
В общем, если бы Акимова ногу не подвернула, она бы разорвала в клочья всех, включая Кайсу??
20:11 14 января
ЗлобныйЖиртрест
надо было чтоб на каждой мишени - портрет РОдченкова был.. Ни одного промаха бы не увидел
19:43 14 января
psv57
а то что даже стреляя на О были бы "надцатые" тренера не волнует?
19:36 14 января
Florida9
убирать его из сборной скорее вместе с Виролайнен
19:35 14 января