Сергей Коновалов: "Россиянки ходом проиграли меньше обычного"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов похвалил биатлонисток с достойным выступлением в спринте на этапе Кубка мира в Антерсельве. Екатерина Юрлова-Перхт заняла шестое место, Татьяна Акимова – 31-е, Ирина Услугина – 42-е, Дарья Виролайнен – 62-е, Ульяна Кайшева – 75-е.

– В первую очередь хочется поздравить с хорошим выступлением Катю Юрлову, – цитирует официальный сайт СБР Коновалова. – У нас это первые "цветы" в сезоне – шестое место с отличной, стопроцентной стрельбой. Конечно, Катя сегодня молодец.

Другие позитивные моменты – сегодня мы ходом проиграли меньше обычного. Дарья уложилась в 40 секунд, Татьяна – в минуту. Раньше такого не было. Сейчас мы в этом компоненте сильно добавили. Я думаю, что в совокупности за счет хороших лыж и более-менее хорошего состояния.

Но опять же не справились со стрельбой. У Даши четыре круга, это ее крайности – на лежке очень быстрая стрельба, на стойке наоборот очень медленная. Это нарушение ритма не позволило ей стрелять качественно. Хотя она готова функционально, способна стрелять ноль.

Что касается Ирины Услугиной, то она показала свою скорость по дистанции, но не справилась с лежкой. Но при этом собралась, отработала великолепно на стойке.