Сергей Коновалов: "Поломка винтовки Кайшевой в большей степени является случайностью"

Старший тренер женской команды России Сергей Коновалов считает, что поломка винтовки Ульяны Кайшевой во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге в большей степени является случайностью. При этом он подчеркнул, что ей следовало тщательнее проверить оружие перед стартом.
- Это упущение самой спортсменки, она должна была это проконтролировать, - цитирует ТАСС Коновалова. - Но такое случается один раз на миллион, поэтому ставить это в явную вину спортсменке тоже неправильно. Это в большей степени случайность.
Напомним, у винтовки Кайшевой во время гонки отвалился диоптр. Поломку она обнаружила во время второй стрельбы, на которой допустила три промаха.
Григорич
пипец!
02:31
post12
надо брать гражданство кореи-СРОЧНО
00:25
КОТЛИН
Один раз на миллион...? А у Юрловой в 2014 году тоже один на миллион ? Много дерьма в биатлоне !
23:01 11 января
Непорочный как ТИ
ловкие обкомовцы весело живут! Денежку распилят, да в карман гребут!
22:44 11 января
ЗА Россию!
Кайшеву просто обязаны ставить в эстафету.
22:41 11 января
Serenky25
А в меньшей степени кто то открутил и убрал конкурентку. Диоптр надо найти. Взять образцы ДНК. Провести сравнительный анализ. Посмотреть по камерам. Короче найти эту крыску.
22:11 11 января
NOVZODUM NAMREBUG
Фраза -- "....В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ...." просто ржач вызывает!!!! Так и хоцца спросить::: "" А В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ""???
21:55 11 января