Сергей Коновалов: "Поломка винтовки Кайшевой в большей степени является случайностью"

Старший тренер женской команды России Сергей Коновалов считает, что поломка винтовки Ульяны Кайшевой во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге в большей степени является случайностью. При этом он подчеркнул, что ей следовало тщательнее проверить оружие перед стартом.

- Это упущение самой спортсменки, она должна была это проконтролировать, - цитирует ТАСС Коновалова. - Но такое случается один раз на миллион, поэтому ставить это в явную вину спортсменке тоже неправильно. Это в большей степени случайность.

Напомним, у винтовки Кайшевой во время гонки отвалился диоптр. Поломку она обнаружила во время второй стрельбы, на которой допустила три промаха.