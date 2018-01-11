21:31 11 января | Биатлон

Сергей Коновалов: "Поломка винтовки Кайшевой в большей степени является случайностью"

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Старший тренер женской команды России Сергей Коновалов считает, что поломка винтовки Ульяны Кайшевой во время индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге в большей степени является случайностью. При этом он подчеркнул, что ей следовало тщательнее проверить оружие перед стартом.

- Это упущение самой спортсменки, она должна была это проконтролировать, - цитирует ТАСС Коновалова. - Но такое случается один раз на миллион, поэтому ставить это в явную вину спортсменке тоже неправильно. Это в большей степени случайность.

Напомним, у винтовки Кайшевой во время гонки отвалился диоптр. Поломку она обнаружила во время второй стрельбы, на которой допустила три промаха.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4868345

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Григорич

пипец!

02:31

post12

надо брать гражданство кореи-СРОЧНО

00:25

КОТЛИН

Один раз на миллион...? А у Юрловой в 2014 году тоже один на миллион ? Много дерьма в биатлоне !

23:01 11 января

Непорочный как ТИ

ловкие обкомовцы весело живут! Денежку распилят, да в карман гребут!

22:44 11 января

ЗА Россию!

Кайшеву просто обязаны ставить в эстафету.

22:41 11 января

Serenky25

А в меньшей степени кто то открутил и убрал конкурентку. Диоптр надо найти. Взять образцы ДНК. Провести сравнительный анализ. Посмотреть по камерам. Короче найти эту крыску.

22:11 11 января

NOVZODUM NAMREBUG

Фраза -- "....В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ...." просто ржач вызывает!!!! Так и хоцца спросить::: "" А В МЕНЬШЕЙ СТЕПЕНИ""???

21:55 11 января