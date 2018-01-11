Сергей Коновалов: "Никакого "тюменского блата" в сборной России нет"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов отметил, что Виктория Сливко заслуживает места в национальной команде. Специалист также добавил, что в российской сборной никакого "тюменского блата" нет.

– В околобиатлонной среде активно ходят разговоры, что в сборной есть "тюменский блат". В частности, поэтому в команде гарантированно место Виктории Сливко.

– Могу вас уверить: никакого "тюменского блата" в сборной нет! Я могу объяснить, почему Виктория в команде. Она заслуживает этого. (Владимир ИВАНОВ)

Полное интервью Коновалова читайте в "СЭ" в ближайшее время.