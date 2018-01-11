Сергей Коновалов: "Никакого "тюменского блата" в сборной России нет"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов отметил, что Виктория Сливко заслуживает места в национальной команде. Специалист также добавил, что в российской сборной никакого "тюменского блата" нет.
– В околобиатлонной среде активно ходят разговоры, что в сборной есть "тюменский блат". В частности, поэтому в команде гарантированно место Виктории Сливко.
– Могу вас уверить: никакого "тюменского блата" в сборной нет! Я могу объяснить, почему Виктория в команде. Она заслуживает этого. (Владимир ИВАНОВ)
Полное интервью Коновалова читайте в "СЭ" в ближайшее время.
NOVZODUM NAMREBUG
коновал, совместно с неудачником но-ри--цыном сказки ""для Тараски"" будете рассказывать ""ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ""!!!!!!
16:33
Russellmoto
Ха-ха-ха!!!
16:07
Don Miguel
Ну, ща повалят помойные. Облить помоями самую молодую, эта ж сколько "смелости" нада! "Претенденты" на "героев Росиии", не меньше! НЕ ДОЖДЕТЕСЬ! Вонючками были, вонючками и останетесь! Сливко - молодая, у нее все впереди. У вас все в вашем заде!
15:49
makszhernov
это что то не вероятное!!! Люди хорош работать на дядю, начинай зарабатывать реальные деньги самостоятельно!!! http://zenclicks.ru/public/343471374198620104
15:33