Сергей Коновалов: "На эстафету многие команды выставили свои сильнейшие составы"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов после эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что рассматривает сегодняшний забег, как репетицию Олимпийских игр. Также он заметил, что Екатерина Юрлова-Перхт полностью устраивает его в качестве финишера.
- После первых двух эстафет, когда мы были в четверке лучших, выходя на сегодняшнюю эстафету, мы настраивались, что покажем выступление не хуже, - сказала во флеш-интервью Коновалов. - Но надо признать, что на сегодняшнюю эстафету большинство команды выставили свои сильнейшие составы и сегодня была своеобразная репетиция, а у нас, наоборот, случился форс-мажор и поэтому сегодня вот такое седьмое место.
- Как Вы оцениваете выступление Кайшевой?
- Ульяна сегодня молодец, она отработала на отлично, великолепно провела свой этап.
- Как оцените Юрлову-Перхт в качестве финишера?
- Катя уверенно зарекомендовала себя как финишера в эстафете, ее позиция ни у кого сомнений не вызывает. Думаю, что здесь тоже она отработала хорошо, ровно, но, к сожалению, тот отрыв было сложно ликвидировать, поэтому сумела переместиться лишь на седьмое место.
- Как самочувствие Татьяны Акимовой?
- У Тани небольшая травма стопы, такое случается. Но мы надеемся, что ничего страшного нет, и завтра она будет готова выступать.
Напомним, что Россия заняла седьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Первой стала команда Германии, вторые - итальянцы, замкнули тройку спортсмены из Швеции.
bolelschik.volga34
Ещё не известно как бы Акимова начудила? У наших состав не предсказуемый. Завалить этап может любая, но вытащить команду из обоза никто не может .Юрлова - это тот же тормоз. 7 место - это не её заслуга, а провал соперников.
23:15 13 января
slovogospoda
Кроме пожалуй Франции и Финляндии...Если бы от них были сильнейшие составы..Думаю что мы бы реально боролись бы за 9-10 место, что весьма уныло выглядит..Но все же лучше чем антирекорды прошлых лет.. Т.к. команда хотя бы стала боеспособной..а не командой катастрофой которая даже с нулем промахов может прийти к финишу 15 -й.
19:01 13 января
NOVZODUM NAMREBUG
Да, неужели???? Для такого профана, как ТЫ оказалось полной неожиданностью, что др. команды ТОЖЕ к О.И. готовятся????? Или ТЫ решил, что ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ в Корею юниорок из 3-4 составов потащат?????
18:31 13 января