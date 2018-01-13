Сергей Коновалов: "На эстафету многие команды выставили свои сильнейшие составы"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов после эстафеты на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге отметил, что рассматривает сегодняшний забег, как репетицию Олимпийских игр. Также он заметил, что Екатерина Юрлова-Перхт полностью устраивает его в качестве финишера.

- После первых двух эстафет, когда мы были в четверке лучших, выходя на сегодняшнюю эстафету, мы настраивались, что покажем выступление не хуже, - сказала во флеш-интервью Коновалов. - Но надо признать, что на сегодняшнюю эстафету большинство команды выставили свои сильнейшие составы и сегодня была своеобразная репетиция, а у нас, наоборот, случился форс-мажор и поэтому сегодня вот такое седьмое место.

- Как Вы оцениваете выступление Кайшевой?

- Ульяна сегодня молодец, она отработала на отлично, великолепно провела свой этап.

- Как оцените Юрлову-Перхт в качестве финишера?

- Катя уверенно зарекомендовала себя как финишера в эстафете, ее позиция ни у кого сомнений не вызывает. Думаю, что здесь тоже она отработала хорошо, ровно, но, к сожалению, тот отрыв было сложно ликвидировать, поэтому сумела переместиться лишь на седьмое место.

- Как самочувствие Татьяны Акимовой?

- У Тани небольшая травма стопы, такое случается. Но мы надеемся, что ничего страшного нет, и завтра она будет готова выступать.

Напомним, что Россия заняла седьмое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Первой стала команда Германии, вторые - итальянцы, замкнули тройку спортсмены из Швеции.