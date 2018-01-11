Сергей Коновалов: "Может быть, увидим Подчуфарову в этом сезоне"

Старший тренер женской сборной России Сергей Коновалов сообщил о том, что Ольга Подчуфарова приступила к тренировкам и планирует продолжать выступать. По словам специалиста, есть вероятность того, что биатлонистка вернется в этом сезоне.

– Каковы шансы Ирины Старых отобраться в олимпийскую команду? – вопрос Коновалову.

– Давайте вернемся к вопросу об олимпийском составе после сегодняшней гонки.

– Последнее: что сейчас с Ольгой Подчуфаровой? Связывались ли вы с ней после того, как она уехала из сборной?

– Мы с Ольгой всегда на связи, постоянно поддерживаем контакт. Могу сказать, что она вернулась к тренировкам, сейчас готовится и планирует продолжать выступать.

– В следующем сезоне?

– Может быть, увидим ее даже в этом. (Владимир ИВАНОВ)