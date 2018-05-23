Сергей Коновалов: "Ко мне из СБР пока никто не обращался"

Старший тренер женской сборной России по биатлону в сезоне-2017/18 Сергей Коновалов сообщил, что новое руководство Союза биатлонистов России (СБР) не приглашало его на тренерский пост. По его словам, он готов продолжать работу. Ожидается, что новые тренеры мужской и женской команд будут названы на этой неделе.

– Сейчас ведется активная работа по формированию тренерского штаба сборной России. Ко мне из СБР пока никто не обращался, но я готов продолжить работу в женской сборной. Готов ли я работать не старшим тренером, а войти в тренерский штаб, пока ответить сложно, – приводят слова Коновалова "Известия".