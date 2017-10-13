Сергей Клячин: "Финансирования от государства катастрофически не хватает"

Российский биатлонист Сергей Клячин отметил, что планирует закончить карьеру спортсмена и заняться тренерской работой. Также он подчеркнул, что в российском биатлоне существуют проблемы с финансированием в регионах.

– Этой весной планирую заканчивать карьеру профессионального биатлониста. Есть желание заниматься тренерской работой, – цитирует "Частный интерес" Клячина. – Я был в сборной России с 2011 по 2015 годы. Сейчас подошел определенный возрастной порог, несмотря на то, что выигрываю Россию, в сборную страны не попадаю.

Со стороны может показаться, что в биатлоне у нас все прекрасно, но это далеко не так. Есть хорошие ребята, горящие биатлоном, но это действительно дорогостоящий вид спорта, и финансирования от государства катастрофически не хватает. Нашей команде, например, в сезон только на смазку для лыж нужно до миллиона рублей, а в последние годы практически ничего не выделяют. А еще нужны патроны. Но их обычно нет, также как нет роллеров, чтобы заниматься летом, и нет формы. Бывало и такое, что дети не могли тренироваться из-за того, что не заплатили за аренду трассы.

Хорошо, что все это не останавливает ни тренеров, ни спортсменов. У самого даже была такая ситуация, когда надо было ехать на старт, а не было перчаток. Выпросил у Печенкина старые, зашил и поехал.

У иностранных спортсменов очень развита спонсорская помощь, иностранцы больше зависят от бизнеса, чем от государства. В нашем городе слабая спонсорская поддержка. Может быть в Санкт-Петербурге или Москве – лучше. У Малышко, например, я не слышал, чтобы были финансовые проблемы. Я же никогда не получал предложений от спонсоров.