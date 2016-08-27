Сергей Клячин - бронзовый призер летнего чемпионата мира

Россиянин Сергей Клячин завоевал бронзу в спринте на чемпионате мира по летнему биатлону. Выиграл гонку словак Мартин Отченаш, чех Лукас Кристейн стал вторым.

Отепя (Эстония)

Чемпионат мира по летнему биатлону

Спринт

Мужчины

1. Отченаш (Словакия) – 26.14,9 (1 штрафной круг)

2. Кристейн (Чехия) – отставание 34,3 (2)

3. КЛЯЧИН (Россия) - 38,1 (1)…

24. БАБЧИН (Россия) - 2.32,1 (3)…

34. БОЯРСКИХ (Россия) - 2.53,3 (3)…

40. БУРТАСОВ (Россия) - 3.48,6 (3)…

50. ОГАРКОВ (Россия) - 5.56,4 (7)…

52. ПЕТРОВ (Россия) - 7.20,4 (7)