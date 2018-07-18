Сергей Голиков стал новым исполнительным директором СБР

Сергей Голиков назначен новым исполнительным директором Союза биатлонистов России (СБР), сообщает ТАСС. На этом посту он сменил Сергея Костина, который работал в СБР последние четыре года.

"Вместе с новым руководителем приходит и команда людей, которым он доверяет", – объяснил это назначение Владимир Драчев, который стал президентом СБР в мае этого года.

Глава организации отметил, что у Голикова нет опыта работы в спортивной индустрии, однако есть необходимый организации управленческий опыт. "В чисто спортивные вопросы он вмешиваться не будет", – уточнил он.

Голиков более 12 лет возглавлял сеть магазинов товаров для дома.