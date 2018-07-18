Сергей Чепиков: "Зарплаты выплачивает не СБР, а Минспорта"

Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков сказал, что возможные задержки с выплатой заработной платы, о которых сообщалось в СМИ, могут быть вызваны техническими моментами.

– Я за бухгалтерию не отвечаю, но был на тренировочном сборе в Тюмени и мне никто об этом не говорил, – сказал Чепиков. – Может быть, и были какие-то задержки, связанные с трудоустройством, но я сомневаюсь, что целых два месяца.

Надо понимать, что зарплату выплачивает не федерация биатлона, а Министерство спорта. Федерация только направляет заявки и если документы были своевременно поданы, то все должно быть нормально. Просто выборы президента федерации у нас прошли едва ли не позже всех видов спорта, поэтому по штатному расписанию и были некоторые задержки. И если кто-то не подал вовремя документы, это не вина президента федерации, а вина тренеров. Но все должно нормализоваться.

Ранее появилась информация, что работники СБР не получали денег с момента выборов главы организации, которые состоялись в середине мая. (Петр ГРИГОРЕНКО)

Владимир Драчев: "Кому в СБР не выплачивают зарплату, мне интересно?"