Сергей Чепиков: "Всем хочется, чтобы Шипулин остался, но надо уважать любое решение спортсмена"

Член правления Союза биатлонистов России Сергей Чепиков поддержал лидера мужской команды Антона Шипулина, который сегодня отложил решение о продолжении карьеры до середины осени.

– Не нужно сейчас требовать от Антона определенного решения, – сказал Чепиков. – У людей бывают разные ситуации, разные состояния, о которых мы с вами не знаем. Безусловно, нам всем, в том числе и федерации биатлона и союзу биатлонистов России, хотелось бы, чтобы Антон выступал за команду. Он – лидер, который придает мотивацию и для многих является примером. Но когда мы говорим, что нам хотелось бы, чтобы Антон был в команде, мы понимаем, что надо уважать мнение и решение спортсмена такого высокого класса, который так много сделал для сборной.

– Не думаете, что нынешняя неопределенность может помешать ему во время соревновательного периода, если он решит остаться?

– Иногда спортсменам высокого класса необходимо давать своему организму небольшой отпуск. Однако это все субъективно и зависит от ощущения спортсмена – он должен это чувствовать, а мы должны относиться к этому с пониманием.

– То есть такие тренировки "для поддержания формы" могут пойти ему на пользу?

– Да, где-то можно отдохнуть, расслабиться, переключиться, дать мышцам восстановиться. И я считаю, что если он дальше решит выступать, то все равно наберет оптимальную спортивную форму. Может, не к началу сезона, но к середине – это точно. (Петр ГРИГОРЕНКО)