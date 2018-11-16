Сергей Чепиков: "Визит IBU был очень позитивным. Там хотят видеть Россию в своих рядах"

Вице-президент СБР Сергей Чепиков прокомментировал "СЭ" результаты визита в Москву президента Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далина, который озвучил 12 критериев для возвращения России в число полноправных членов организации.

- Нужно понимать, что это не требования, а критерии, которые следует выполнить для нормализации отношений с IBU, - отметил Чепиков. – Эти критерии сформировала рабочая группа IBU. Мы очень благодарны, что руководство во главе с Далином приехало к нам. Мы провели ряд плодотворных встреч. И в Госдуме вместе с Александром Жуковым, где были освещены все законодательные моменты. Также была встреча с главой РУСАДА Юрием Ганусом – долго и обстоятельно проясняли все моменты, в ходе нее выяснили, что многие критерии либо уже выполнены, либо на грани выполнения. Так как мы стремимся бороться с допингом не меньше, а, может, и больше, чем IBU. Заключительная встреча была с ОКР, где более детально обсуждали эти же вопросы и по компенсации, и по критериям. Приезд был очень позитивным. Самое главное – сохранить добрые дружеские отношения, что и мы показали, и IBU. Далин отметил, что хотел бы видеть Россию в качестве полноценного члена IBU, чтобы у нас проходили международные соревнования. Но нужно перевернуть страницу и, как он выразился, зачистить те ошибки, которые были допущены нашей Федерацией в предыдущее время. (Игорь Новиков)