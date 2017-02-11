Сергей Чепиков: "Видно, что Фуркад настроен агрессивно"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков отметил, что сборная России находится в хорошей форме на чемпионате мира в Хохфильцене. Однако, по его словам, на выступлении команды могут сказаться определенные психологические моменты.

- На чемпионате мира все решают нюансы и текущее состояние на этот день, трудно прогнозировать сегодняшнюю гонку, - цитирует "Р-Спорт" Чепикова. - У нас команда в хорошем состоянии, единственное – это какие-то психологические моменты могут вмешаться. Особенно после ситуации с Фуркадом. Гонки проходят на среднегорье, многое, к тому же, будут решать погодные условия.

Видно, что Фуркад настроен агрессивно, вел себя так и на дистанции, и после. Чтобы понимать эту ситуацию, конечно, нужно быть там. Даже не знаю, преднамеренно он оттолкнул Логинова или это было случайно. Здесь уже большую роль играет спортивная этика. Мне бы хотелось, чтобы спортсмены были более выдержанными и не допускали излишне эмоциональных высказываний.