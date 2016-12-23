Сергей Чепиков: "ВАДА совершенствует свои возможности для обнаружения допинга – раньше все сходило с рук"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, комментируя итоги заседания исполкома IBU по допинговому делу в российском биатлоне, выразил мнение, что в СССР такой ситуации возникнуть не могло. Также бывший биатлонист признался "СЭ", что раньше ему тоже предлагали допинг.

– То есть, дело не в спортсменах?

– И они виноваты. Сами же шли на это. Нельзя снимать с них вину. Но случаи бывают разные: иногда доктор виноват, иногда специально спортсмена подстрекают, предлагают различные варианты, гарантируя, что его никто не поймает. Но и ВАДА совершенствует свои возможности для обнаружения допинга. Раньше все сходило с рук. Сейчас строже. Штрафы, уголовная ответственность за склонение к допингу. А таких докторов в спортивном мире очень много. И на моем веку были.

– И вам тоже предлагали допинг?!

– Да. Но я не соглашался.

– А знаете тех, кто соглашался?

– Только догадывался или предполагал. Я закончил в 2006-м. Могу говорить только о том времени. Сейчас ни о чем подобном не знаю. Предлагали эритропоэтин разного вида, дарбепоетин, на котором попался в 2002 году в Солт-Лейк Сити Йохан Мюллег.

– А когда именно предлагали?

– После 2000-х. В СССР такого не было. Были закрыты границы для перевозок. (Ярослав СУСОВ)

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