Сергей Чепиков: "В Хохфильцене удачи у сборной России по биатлону будет чуть-чуть больше"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поделился с "СЭ" ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по биатлону. Он считает, что мужская сборная России выглядит очень ровной.

– Жду подвигов от наших молодых ребят – Максим Цветков, Матвей Елисеев, тот же Александр Логинов – видно, что он готов, глаза горят, несмотря на все психозы со стороны иностранцев. У нас мужская команда очень ровненькая, все ребята стреляющие и с определенной психологической уверенностью на рубеже. В эстафете должны быть неплохие результаты. Но, понимаете, прогнозировать – скучно и неинтересно. Вот мы прогнозировали на два предыдущих чемпионата мира – и никто ничего не угадал, в Холменколлене вообще без медалей остались. Но в Хохфильцене высота где-то около 1100 м над уровнем моря, это для нас получше, чем Осло, который почти на нулевой отметке. На высоте и Антон Шипулин получше себя чувствует, и другие наши мужчины и женщины. Думаю, что в Хохфильцене удачи у нас будет чуть-чуть больше. (Елена СОБОЛЬ)