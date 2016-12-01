Сергей Чепиков: "Шипулину по силам завоевать Кубок мира в этом сезоне"

Россиянин Сергей Чепиков уверен, что его соотечественник Антон Шипулин в этом сезоне может стать обладателем Кубка мира. Чепиков верит в успех 29-летнего биатлониста, несмотря на уровень конкуренции в борьбе за победу в турнире.

- Как и все болельщики, следил за стартом сезона у экрана телевизора. По выступлению женской сборной было видно, что функциональная и стрелковая подготовка находятся не на должном уровне,- приводит ТАСС слова Чепикова. - Мужчины порадовали меня больше - Максим Цветков и Антон Шипулин показали результаты на уровне, но где-то тактически не получилось. Эта мужская команда, кажется, сможет выглядеть достойно в этом сезоне.

Конечно, хотелось бы, чтобы Антон поборолся за Кубок мира, ему это по силам. Верю, что у него это получится, он к этому стремится, он уже стал олимпийским чемпионом. Кубок мира - это пик спортивного мастерства, когда нужно быть на протяжении всего сезона на высоте, но у Антона очень сложные соперники - это и Мартен Фуркад, и Йоханнес Бе, и другие. Но я верю в Шипулина.

Кубок мира по биатлону стартовал в Эстерсунде 27 ноября. Российские биатлонисты за три старта в новом сезоне не завоевали ни одной медали.