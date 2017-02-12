18:57 | БИАТЛОН

Сергей Чепиков: "Шипулин молодец, что собрался на сегодняшнюю гонку"

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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков похвалил Антона Шипулина, который занял четвертое место в гонке преследования на чемпионате мира в Хохфильцине и порадовался, что на финише он обогнал конкурентов.

– Наша команда прокатилась сегодня по четвертым местам, что девушки, что мужчины, – рассказал Чепиков. – В плане медалей у меня есть надежды на индивидуальную гонку, но там тоже все будет зависеть от стрельбы. Но Шипулин все равно сегодня молодец, собрался на гонку преследования. Все-таки с 21-го места шагнуть на четвертое – достойный результат. Я рад за него. Тем более что в финишном створе он обогнал своих конкурентов. Будем надеяться, что в дальнейшем у нашей команды получится порадовать болельщиков медалями. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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