Сергей Чепиков: "Российские биатлонисты не хотят опускаться до уровня норвежских астматиков"

Бывший биатлонист Сергей Чепиков в интервью "СЭ" отметил, что российские спортсмены не получают терапевтические исключения, как норвежцы, из-за того, что это неэтично. По словам двукратного олимпийского чемпиона, во время своих выступлений он шарахался от допинга как от огня.

– Однажды мы что-то узнаем про Бьорндалена – как узнали про Лэнса Армстронга?

– Вряд ли. Да, половина сборной Норвегии – астматики. Есть ли среди них Бьорндален, неизвестно. Там же какая схема?

– Какая?

– Допустим, из двадцати человек, заявленных командой на сезон, десять – астматики. Но фамилии не афишируются. Хотя народ догадывается. У тех, кто сидит на этих препаратах, во время гонки обильное слюноотделение, пена изо рта…

– Почему никто из наших не пытался под астматика закосить?

– Не желают опускаться до такого. Неэтично. Были у меня товарищи, которые в качестве эксперимента использовали противоастматические аэрозоли. Брызгали в горло, говорят – помогает. Бронхи расширяются, выносливость повышается. Но я вообще от любых предложений попробовать допинг шарахался как от огня. Убивала мысль, что поймают, – и честное имя, которое зарабатывал годами, псу под хвост. Да после этого жить не захочется! (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)