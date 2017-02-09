Сергей Чепиков: "Поведение Фуркада выглядит непрофессионально и неэтично"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков оценил действия Мартена Фуркада, который совершил столкновение с Александром Логиновым перед четвертым этапом смешанной эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене. Также Чепиков заявил, что у Шипулина с Логиновым могли быть основания не пожать руку французу на церемонии награждения.

– Обратили внимание на столкновение Фуркада с Логиновым при передаче эстафеты перед четвертым этапом?

– Мне показалось, что француз оттолкнул Логинова. Это, конечно, неприятно было видеть. Я очень благодарен Федерации биатлона Франции за то, что они сегодня утром принесли извинения за поведение Мартена Фуркада в отношении Александра. Это поднимает федерацию в наших глазах, поскольку они совершили благородный поступок. На спортивном олимпе нет места для таких неэтичных моментов. Да, Логинов нарушил антидопинговое законодательство, но он понес наказание, отбыл дисквалификацию, как и другие спортсмены. Если Фуркад считает, что нужно увеличить срок дисквалификации за допинг или она должна быть пожизненной, он не должен срывать свою злость на отдельном спортсмене. Пусть заявляет об этом в соответствующие органы. А его поведение выглядит непрофессиональным и неэтичным.

– На церемонии награждения Шипулин и Логинов не пожали Фуркаду руку. Как оцениваете этот поступок?

– Видимо, у ребят были основания так поступить. Они видели, что произошло. Наверное, посчитали, что поступок француза не соответствует нормам спортивной этики. Вот и приняли такое решение. Нельзя наших ребят за то винить, потому что они были непосредственными участниками произошедшего. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)