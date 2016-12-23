Сергей Чепиков: "Попадутся еще пятеро, и никакая дипломатия не поможет"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков, комментаруя итоги заседания исполкома IBU по допинговому делу в российском биатлоне, выразил мнение, что идет "игра в одни ворота". Также бывший биатлонист признался "СЭ", что раньше ему тоже предлагали допинг.

– Может, Россия специально отказался от Кубка мира и юниорского чемпионата мира в пользу взрослого турнира?

– Не знаю. Главное, что обошлось без какого-то громкого скандала. Но удручает, что не проведем такие соревнования. Может, такой вариант предложила международная федерация? Конечно, большой турнир гораздо престижнее, чем юниорский. Но до 2021 года еще столько времени. Есть вероятность, что все руководство IBU сменится. Загадывать на четыре года вперед в современных реалиях не стоит.

– Считаете, у нас могут отобрать и взрослый чемпионат мира?

– Все может быть. Нам уже пора предпринимать действия, чтобы избежать таких допинговых прецедентов. Я уже говорил, что нужно совершенствовать медицинское сопровождение команд, проводить допинг-контроль и среди юниоров. Все нужно выводить на совершенно иной уровень. А то у нас еще пять спортсменов попадутся. И что будем делать дальше? Там уже никакая спортивная дипломатия не поможет.

– Почему такое происходит?

– Слабое звено – это доктора. Если даже команда Марии Шараповой не учла действие милдроната, то что можно говорить о юниорских сборных? Нужно готовить специалистов по этому направлению. Большой спорт в них нуждается. Сделать так, чтобы большой спорт перестал использовать запрещенные препараты. Важно строить высокогорные лыжные и биатлонные базы. Тогда тренировочный эффект будет лучше без всяких препаратов. (Ярослав СУСОВ)

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