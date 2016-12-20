Сергей Чепиков: "Победы наших молодых ребят обнадеживают и вдохновляют"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков подчеркнул в интервью "Известиям", что его обнадеживают и вдохновляют последние результаты российских биатлонистов. Сборная России удачно стартовала на Кубке мира, завоевав 10 медалей в 20 проведенных гонках. После трех этапов команда идет на третьем месте по числу призовых мест, уступая лишь сборным Франции (17 медалей) и Германии (11). Это самый удачный декабрь для российской сборной за последние семь лет.

– Победы наших молодых ребят обнадеживают и вдохновляют меня, – сказал Чепиков. – Бабиков, Цветков и Елисеев практически без раскачки вошли в элиту биатлона и уверенно себя там чувствуют. На протяжении нескольких гонок было видно, что они психологически устойчивы, тактически уверенно ведут гонку и показывают хорошие результаты в стрельбе. Это большая заслуга тренерского штаба. Теперь важно не сбавить обороты и ровно пройти весь сезон, включая главный старт года – чемпионат мира.