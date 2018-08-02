Сергей Чепиков - об уехавших на Украину россиянках: "У нас нет крепостного права"

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал "СЭ" о решении трех российских биатлонисток Екатерины Бех, Анастасии Рассказовой и Оксаны Москаленко выступать за сборную Украины.

– Тяжело сказать, насколько это большая потеря, я не формировал сборную, не отслеживал их результаты в течение сезона. В таком возрасте каждый спортсмен может показать определенный рост, поэтому, конечно, не хотелось бы, чтобы получилось как с Анастасией Кузьминой или с Дарьей Домрачевой, нужно, чтобы между спортсменами и руководством СБР был нормальный диалог, где бы все эти вопросы обсуждались.

– С чем их желание может быть связанно?

– С желанием выступать на этапах Кубках мира. Возможно, в других командах у них больше шансов, у нас нет крепостного права. (Никита АРМАНД)