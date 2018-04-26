Сергей Чепиков – о Тутмине: "Мама Анны Моисеевой сказала мне, что были еще случаи с другими девочками"

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков прокомментировал "СЭ" ситуацию с российской биатлонисткой Анной Моисеевой обвинившей подмосковного тренера Сергея Тутмина в домогательствах.
– Я общался с мамой Моисеевой, запускаем большую работу, обращаемся с правоохранительные органы с просьбой взять дело под свой контроль, – заявил Чепиков. – Это неприятная тема, у меня у самого девочки занимаются биатлоном – им по 7 и 11 лет! Мне мама сказала, что были еще случаи с другими девочками.
– Кажется, что Моисеева – не единственная пострадавшая, а единственная, кто сказал об этом.
– Да, эти люди должны быть наказаны за совращения! Не должны продолжать работать в спорте. Конечно, нужно, чтобы девочка сама захотела все рассказать, и родители подключились. Мама у нее очень активная, переживает за свою дочь. Это хорошо – такие вещи не нужно скрывать, а тут же обнажать и пресекать! Считаю, что нужно всем показать, что это наказуемо – чтобы ни у кого из тренеров даже близко не возникло желание таким заминаться. (Игорь НОВИКОВ)
"Я хочу, чтобы такого никто больше не испытал". 17-летняя биатлонистка - о домогательствах тренера
Andrey6201
Чепикова - вон из депутатов, проститут какой-то: мама сказала... И этот идиот принимает законы :(
17:34
borismakunov
Народ недавно нашли уникальный способ как без диет, без спорта и без мед.препаратов сделать свое тело красивым и подтянутым.Я сразу решил протестировать и был в шоке: за 2 недели убрал пивное пузо и начали проступать кубики, подкачал руки и спину, и скинул даже пару килограмм. Теперь и жена захотела попробовать вeдь нe нужнo cидеть на диетах и хoдить в cпоpт зал да и цена вoпpоca кoпeeчнaя,а вычитал об этом способе здесь --- http://tok.pw/mblog
17:27
германбиатлон
Вся эта история проста господа! Заказ Руководства лыжного центра Истины и сводки счетов за отстранения от тренерской работы господина Саратовского С (далее о нем напишу). В этом году Лыжный клуб «Наседкина» первый раз за всю историю поставил на колени такой мощный Центр -Истина с миллионным бюджетом на финансирование (хотя наверное последнее время денег на учебные сборы не выделялось в должной мере и так-же на инвентарь, судя по результатам финансы оседали в карманах у руководителей Истины) . Небольшой Частный клуб лыжный клуб «Наседкина», хорошо прогрессирующий и поддерживающий в последние 5 лет Биатлон и лыжные гонки в Московском регионе ,абсолютно обыграл в чистой победе, по всем лыжным турам кубок федерации МО на призы именитых звезд! Представьте себе как было неприятно руководителям такой величины проиграть финансируемому не от государства Клубу. Тут господа начали искать как подставить быстро идущий паровоз (с надписью ЛК«Наседкин") который реанимировал на своем пути истрепанную систему, поставленную и внедряемую чиновниками пытавшейся доказать— что все лучшее детям , и если нормально поддерживать спорт в регионе и вкладывать в детей ,то можно допиться хороших результатов,чисто выигрывая и не используя допинг, даже в детском спорте ,как прискорбно господа об этом говорить. Фигуранты дела господин Саратовский Александр, кто руководил этой операцией (договорился с Моисеевой которой он вливал в вены будучи тренером ЦСП МО подставить Тутмина и остановить паровоз), так был обозлен на господина Тутмина из за того, что работая в паре с ним имел много разногласий в подготовке спортсменов ЦСП, так как тот запрещал ставить капельницы подопечным в том числе и Моисеевой так как был против достижения результатов таким образом!. Тутмин был за чистый спорт и расставил все на свои места, отстранив мнимого доктора господина Саратовского от учебного процесса команды, увидев как в очередной раз тот что то вливал в вены несовершенно летним наставникам! (есть фото). Вся программа тренера Саратовского (тренера ЦСП) заключалась в вливании веществ в вены спортсменов!Далее используя своего близкого друга Латышева Сергея (тренер по биатлону лыжного центра Истины)который тоже по системме Саратовского вливал в вены своим подопечным (есть фото) организовали подставу Тутмина, уговорив глупую девочку Аню,пообещав после отстранения Тутмина С. хорошую жизнь в команде и всяческую помощь! Сам господин Латышев Сергей был в тесном контакте с Аней Моисеевой, были слухи, что у них даже была любовь! Будучи тренером он не раз домогался до своих „не совершенолетних“ подопечных, но те не решались довести дело до огласки ! Латышев С. решил использовать в качестве наживки глупую Аню! Вот и связь Саратовский-Латышев-Моисеева позволила им достичь желаемого,но они не думали что Министр спорта здравомыслящий человек и правильно отреагирует на ситуацию наказав всех зачинщиков,в том числе и Тутмина С. Оправданий конечно мало для Тутмина С.,но судя по его работе в прошлые годы и успехи команды Московской области явно видно что это подстава. Сын Тутмина Сергея— Егор, призер Олимпийских игр по биатлону, много людей и спортсменов под его руководством достигли хороших результатов,но как мы знаем таланты и те кто идет против допинга -герои не нужны борцам за чистый спорт! А Паровоз с надписью ЛК„Наседкина“ управлялся Нуждовым А.В.,тот в свою очередь неприемлемо и категорично относиться к допингу,очень много сделал для процветания Биатлона и лыжных гонок в Московском регионе, при помощи А.В.Нуждова пневматический биатлон обрел свой статус как в Москве,так и МО и можно сказать по всей России! Человек который отдает себя сполна,вкладывая личные средства,а не набивает себе карманы,и это не пустые слова а дела и куча отзывов как спортсменов так и в целом всей биатлонной „эгиды " А то что пишут Бедная Анна, бедные тренера уволенные Латышев ,Саратовский, это все только малая часть их черных дел! Жалко только саму девочку,ее использовали для темных дел! Это все так же как и слухи что Пихлер— бабник, Лопухов Петрович -знаменитый тренер не пропустил ни одной юбки ,готовил девушек к старту у себя в пастели, да и все что в этом роде направленно на отстранение конкурентов чужими руками! На самом деле это бред,а истина вся томиться в деньгах и гораздо глубже!
16:40