Сергей Чепиков – о Тутмине: "Мама Анны Моисеевой сказала мне, что были еще случаи с другими девочками"

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Сергей Чепиков прокомментировал "СЭ" ситуацию с российской биатлонисткой Анной Моисеевой обвинившей подмосковного тренера Сергея Тутмина в домогательствах.

– Я общался с мамой Моисеевой, запускаем большую работу, обращаемся с правоохранительные органы с просьбой взять дело под свой контроль, – заявил Чепиков. – Это неприятная тема, у меня у самого девочки занимаются биатлоном – им по 7 и 11 лет! Мне мама сказала, что были еще случаи с другими девочками.

– Кажется, что Моисеева – не единственная пострадавшая, а единственная, кто сказал об этом.

– Да, эти люди должны быть наказаны за совращения! Не должны продолжать работать в спорте. Конечно, нужно, чтобы девочка сама захотела все рассказать, и родители подключились. Мама у нее очень активная, переживает за свою дочь. Это хорошо – такие вещи не нужно скрывать, а тут же обнажать и пресекать! Считаю, что нужно всем показать, что это наказуемо – чтобы ни у кого из тренеров даже близко не возникло желание таким заминаться. (Игорь НОВИКОВ)

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