Сергей Чепиков: "Логинов не случайно попал палкой в свой ботинок"

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков в разговоре с корреспондентом "СЭ" подвел итоги мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Победителем стал норвежец Йоханнес Бе.

Россиянин Александр Логинов долгое время лидировал, но финишировал на 3-м месте. Семикратный обладатель "Золотого глобуса" француз Мартен Фуркад сошел с дистанции на последнем круге, занимая на тот момент 29-е место.

– Провал Фуркада вас удивил? – вопрос Чепикову.

– Конечно. В карьере спортсмена бывают такие моменты, когда он не может понять, что с ним происходит чисто физиологически. Понятно, что Фуркад не захотел финишировать на 30-х позициях. По его постам в Инстаграме видно, что он очень сильно переживает. Понятно, что ему хочется опять вести борьбу за подиум. Пока причины случившегося непонятны, он сам должен разобраться, но для Фуркада это нехорошие звоночки.

– Зато Александр Логинов почти сотворил сенсацию. Что случилось в момент с падением?

– Видел на замедленном повторе, что узкая трасса не позволяла Александру идти рядом с Бе, поэтому россиянин рассинхронизировал движения и неслучайно попал палкой в ботинок.

– Александр заявил, что не знал о своем лидерстве, уходя на последний круг. Как это сказалось?

– Было видно, что идет борьба – Йоханнес рядом. Считаю, что это недоработка, нужно доносить до спортсмена положение дел на трассе. Хорошо, что у Александр – в хороших кондициях, есть психологическая уверенность.

– Логинов приятно удивил многих специалистов на первом этапе. Чем объясните его отличную форму?

– Очень грамотно простроили подготовку к первому этапу Кубка мира, чтобы первый блин не вышел комом, и спортсмены стали бы более уверены в себе. Не было лишних перелетов и переездов. Раньше мы приезжали с равнины и из другого часового пояса. На этот раз отборы прошли в Финляндии, и сразу же поехали в Словению, чтобы адаптироваться к высоте Поклюки. (Евгений Белоусов)​