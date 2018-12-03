Сергей Чепиков: "Логинов на последнем этапе решил пойти ва-банк, но немного не получилось"

Двукратный олимпийски чемпион, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков отметил, что сборная России хорошо провела смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке. Ирина Старых, Екатерина Юрлова, Дмитрий Малышко и Александр Логинов показали 4-й результат.

- Считаю, что наша команда хорошо провела гонку, - приводя "Известия" слова Чепикова. - Жаль, что этап не совсем удачно сложился для Екатерины Юрловой. Возможно, это связано с акклиматизацией. Все-таки соревнования проходят в высокогорье, и на своем опыте знаю, что каждый день спортсмен может чувствовать себя по-разному. В целом если бы девочки выступили чуть поровнее, то у нас было бы железное призовое место. Ребята порадовали. Дима Малышко и Саша Логинов были настроены на борьбу. По лыжне у них не было какого-то значительного отставания от конкурентов, а на огневых рубежах они поработали оптимально. Особенно Малышко. Логинов на последней стрельбе решил пойти ва-банк и быстро стрелял в надежде на борьбу за призовое место, но немного не получилось.