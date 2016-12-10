Сергей Чепиков: "К Шипулину вернулась уверенность"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков подчеркнул, что результаты Антона Шипулина на втором этапе Кубка мира в Поклюке свидетельствуют о том, что к нему вернулась уверенность в собственных силах. Россиянин в пятницу завоевал бронзу в спринте, а в субботу защитил ее в гонке преследования.

- Две подряд бронзовых медали говорят о том, что Шипулин, наконец-то, почувствовал прежнюю психологическую уверенность в себе, - приводит ТАСС слова Чепикова. - Мне сложно сейчас говорить, будут ли его результаты еще лучше в следующих гонках, но ждать от Антона медалей мы вправе.

Хочется также отметить одного из дебютантов сборной Матвея Елисеева, который занял сегодня седьмое место. Этого спортсмена отличает точная стрельба и неплохая скорость. У наших тренеров появляется больше вариантов при формировании эстафетной четверки.