Сергей Чепиков: "Главное, чтобы уверенность Шипулина не перешла в самоуверенность "

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков после победы мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира-2017 отметит безукоризненную работу тренерского штаба и сервис-команды. Он не исключил, что золотая медаль придаст спортсменам мотивации перед масс-стартами.

– Эта гонка была наполнена соперничеством, энергетикой, адреналином, – сказал Чепиков. – Я давно уже не испытывал такого состояния. Здесь борьба была до последнего этапа между лидерами. И квинтэссенция – это последний круг. Мы все думали, что же там будет, но Антон себя чувствовал очень хорошо и уверенно, не давал шансов сопернику. И, конечно, вся наша команда, и тренерский штаб, и сервис-группа отработали безукоризненно. Думаю, все болельщики нашей сборной сейчас очень рады.

– Шипулину всегда чуть-чуть не хватало, чтобы завоевать медаль чемпионата мира. Череда неудач прервалась. Может это помочь Антону и в личных гонках?

– Конечно, это придаст уверенности. Но я бы сказал, что если все время целенаправленно двигаться, развиваться, то обязательно будет результат. Всегда нужно проявлять упорство, все время стучать в дверь медальных зачетов – и все получится. Главное, чтобы уверенность не перешла в самоуверенность.

– Во время чемпионата мира было много скандалов – допинг, чехи, Фуркад. Можно эту победу назвать нашим ответом на все неприятности?

– Я бы не стал таким образом добавлять какую-то конфронтацию. Что это за ответ? Это просто победа, наша мужская сборная показала, что ребята сильны, амбициозны. И, конечно, достойны таких высоких результатов.

– Завтра пройдут масс-старты у мужчин и женщин. Россияне будут претендентами на медали?

– Победы всегда добавляют сил. Конечно, это должно мотивировать. И настроение у всей сборной улучшилось, появились легкость и кураж. (Андрей МУРНИК)