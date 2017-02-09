Сергей Чепиков: "Фуркад на финише был агрессивнее Шипулина"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков поделился впечатлениями о борьбе Антона Шипулина и Мартена Фуркада на финише смешанной эстафеты чемпионата мира. Победу в гонке одержала сборная Германии, второй стали представители Франции, тройку призеров замкнула Россия.

– Я искренне рад, что после долгого медального перерыва мы завоевали третье место в первой гонке чемпионата мира, – рассказал Чепиков. – Главное, мы увидели интересную борьбу на финишном круге, где Фуркад и Шипулин разыграли поистине шахматную композицию. Были и ускорения, и замедления темпа со стороны каждого из них. В финишном створе Мартен пересек траекторию движения Антона, но все это было в рамках правил. Борьба получилась захватывающая.

– Чего не хватило Шипулину для того, чтобы занять второе место?

– Француз был более агрессивным. Мы видели, как он радовался на финише. Мне кажется, он еще так не радовался в этом сезоне, пересекая финишную черту. Но нашим болельщикам приятно, что Россия завоевала медали в смешанной эстафете. Это вдохновляет и настраивает на позитивный лад перед последующими гонками. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)