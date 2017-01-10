Сергей Чепиков: "Функционально наши ребята пока не на пике"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков считает, что на этапе Кубка мира в Оберхофе российскую команду подвела функциональная подготовка. По его словам, неважно работали лыжи на сложной немецкой трассе.

– В масс-старте у Шипулина что-то не задалось при стрельбе лежа. Может быть, пристрелка была неудачной, – цитируют "Известия" Чепикова. – В Оберхофе вообще выдалась очень плохая погода – сплошной туман и ветер то с одной стороны, то с другой. Всем было нелегко выступать в этих условиях. В результате Антон ошибся и четыре раза промахнулся во время стрельбы лежа. Если бы не это, выступить можно было гораздо лучше. Даже успешная корректировка стрельбы перед второй "лежкой" давала бы шансы на более достойный результат, но два промаха создали проблемы. При этом Шипулин очень быстро и уверенно отстрелялся стоя, что позволило ему занять 14-е место. Остается лишь сожалеть, что ситуацию удалось исправить только в конце. При этом у наших молодых ребят – Антона Бабикова, Максима Цветкова и Матвея Елисеева – со стрельбой было лучше, но их "сгубила" низкая скорость.

Чувствовалось, что ход у них был не очень. Но Оберхоф – вообще сложная трасса. Мы видели, что масс-старт выиграли представители Германии Симон Шемп и Эрик Лессер – люди, знающие это место и готовые к таким условиям.

Функционально наши ребята пока не на пике. Они были в России, а соперники использовали новогодний уикенд для того, чтобы потренироваться в высокогорье. Бьорндален сидел в горах в Австрии, Фуркад тренировался в высокогорье. И немцы тоже. Возможно, и нам нужно было использовать этот период для полноценной высокогорной подготовки, "зарядить аккумуляторы" и приехать в Оберхоф уже адаптированными к условиям этой местности. Понятно, что в праздники хочется быть поближе к дому и чуть-чуть отдохнуть. Но по своему опыту знаю, что постновогодние этапы наши биатлонисты удачно проводили именно тогда, когда тренеры загоняли нас в Альпы. И мы сразу выходили на трассу, не имея проблем с кислородным голоданием. Не хочу оценивать решение тренеров сборной в нынешнем году. Возможно, команду хотят подвести к пику формы уже в конце сезона, когда начнется чемпионат мира. Но на ближайших этапах Кубка мира в Рупольдинге и Антерсельве сложности еще могут быть.