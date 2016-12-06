17:00 | БИАТЛОН

Сергей Чепиков: "Бабикова и Цветкова уже можно добавлять в команду к Шипулину"

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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков отметил, что в этом сезоне у мужской сборной России просматривается хороший состав на эстафетные гонки. По его словам, Антона Бабикова и Максима Цветкова, ставших призерами гонки преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде, можно ставить в команду к Антону Шипулину.

- Приятно, что в наш биатлон приходит новое поколение, - приводят "Известия" слова Чепикова. - Мужская сборная России получила пополнение - психологически выдержанных ребят, уверенно чувствующих себя на огневых рубежах. Я очень рад и результату в воскресной гонке, и тому, что у нас просматривается хороший состав для эстафеты. Бабикова и Цветкова уже можно добавлять в эстафетную команду к Антону Шипулину, как и еще одного нашего молодого спортсмена, Матвея Елисеева, тоже неплохо для дебютанта выступившего в гонке преследования и оказавшегося на 25-м месте в очковой зоне.

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/649539#ixzz4S4BnJqvZ

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