Сергей Чепиков: "Бабиков смело боролся на трассе, а Фуркад нервничал и допускал ошибки"

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков подчеркнул, что победа Антона Бабикова в гонке преследования на этапе Кубка мира в Эстерсунде стала возможной благодаря его психологической устойчивости. Вместе с тем, главный претендент на победу на этом страте Мартен Фуркад нервничал, поэтому допускал ошибки.

- У Бабикова ход был одним из лучших в гонке, он очень смело боролся на трассе, - приводит ТАСС слова Чепикова. - Тут важен и ход, и то, что Антон очень уверенно психологически себя чувствовал. Он безукоризненно отработал на огневых рубежах. Быстро, четко и без лишних эмоций. Благодаря этапам Кубка мира прошлого сезона в Северной Америке, где обкатывались Бабиков и Цветков, им удалось получить необходимые опыт и уверенность, которые воплотились в нынешний результат. Это огромная работа тренеров, в том числе тех, кто работал с ними в юниорском составе. Видно, что это биатлонисты с большим тренировочным стажем и психологической устойчивостью.

Фуркада подвела подготовка лыж - Мартен проигрывал на спусках. И вообще лидеру тяжело держать высокую планку на протяжении многих гонок. Даже у Фуркада возможны срывы. Он понимал, что ему будет нелегко выиграть эту гонку, поэтому нервничал и допускал ошибки.