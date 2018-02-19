07:30 | Биатлон

Серебряный призер Игр-2018 призвал биатлонистов к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени

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Серебряный призер Олимпиады-2018 шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон выступил за бойкот девятого этапа Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. По мнению 20-летнего атлета, Международный союз биатлонистов (IBU) не прислушивается к мнению спортсменов.

- Считаю, что если у страны нет действующей антидопинговой организации и разрешения от ВАДА на проведение тестов, в ней нельзя проводить крупные турниры, - цитирует Dagens Nyheter Самуэльссона. - Рассчитываю, что большое число спортсменов открыто заявит о нежелании ехать туда. Давление со стороны биатлонистов, которые призывали отнять соревнования у России и раньше было высоко, но их не слушали. Жаль. Они не слушали нас - спортсменов.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (13)
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neytron3

...и длинным волосам.

12:18

светлый

Это называется звёздная болезнь! Посмотрим куда он упадёт после ОИ...

11:19

kargot

Перебрал лекарств, астматик?

11:01

pahom-17

эко его расперло от серебра...

10:23

rashlim

Пихлер наносит ответный удар? Ну-ну.

09:50

Алексей Д.

Идиот! А ты в Анси ездил, нет? Как там у них были дела с антидопинговой организацией?! Тут уж как говорится, волос длинный - ум короткий!

09:24

Lars Berger

На каком основании он говорит от имени всех спортсменов?!

09:15

Анастасия Волочкова

Да пошел этот Самуэльсон...Скоро выяснится,что он гей

09:02

telez23

А, с допингом, ещё не вечер!

08:58

telez23

Биотлонисты зачем поехали, туристами, позорище!

08:56

rusfed 2.0

Гребец своим селфи уже растиражировал, что они друзья. Швед под защитой Гребца

08:45

saber1

Нашлась шавка малолетняя! Ты лучше сам объясни откуда вылез к таким результатам??

08:37

ФанФаныч

Себастьян Самуэльсон говорит МЫ-спортсмены против Тюмени. Однако, когда кто-то пёрнет, то это только в единственном числе.

08:27

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