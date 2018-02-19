Серебряный призер Игр-2018 призвал биатлонистов к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени

Серебряный призер Олимпиады-2018 шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон выступил за бойкот девятого этапа Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. По мнению 20-летнего атлета, Международный союз биатлонистов (IBU) не прислушивается к мнению спортсменов.

- Считаю, что если у страны нет действующей антидопинговой организации и разрешения от ВАДА на проведение тестов, в ней нельзя проводить крупные турниры, - цитирует Dagens Nyheter Самуэльссона. - Рассчитываю, что большое число спортсменов открыто заявит о нежелании ехать туда. Давление со стороны биатлонистов, которые призывали отнять соревнования у России и раньше было высоко, но их не слушали. Жаль. Они не слушали нас - спортсменов.