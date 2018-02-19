Серебряный призер Игр-2018 призвал биатлонистов к бойкоту этапа Кубка мира в Тюмени

Серебряный призер Олимпиады-2018 шведский биатлонист Себастьян Самуэльсон выступил за бойкот девятого этапа Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 22 по 25 марта. По мнению 20-летнего атлета, Международный союз биатлонистов (IBU) не прислушивается к мнению спортсменов.
- Считаю, что если у страны нет действующей антидопинговой организации и разрешения от ВАДА на проведение тестов, в ней нельзя проводить крупные турниры, - цитирует Dagens Nyheter Самуэльссона. - Рассчитываю, что большое число спортсменов открыто заявит о нежелании ехать туда. Давление со стороны биатлонистов, которые призывали отнять соревнования у России и раньше было высоко, но их не слушали. Жаль. Они не слушали нас - спортсменов.
neytron3
...и длинным волосам.
12:18
светлый
Это называется звёздная болезнь! Посмотрим куда он упадёт после ОИ...
11:19
kargot
Перебрал лекарств, астматик?
11:01
pahom-17
эко его расперло от серебра...
10:23
rashlim
Пихлер наносит ответный удар? Ну-ну.
09:50
Алексей Д.
Идиот! А ты в Анси ездил, нет? Как там у них были дела с антидопинговой организацией?! Тут уж как говорится, волос длинный - ум короткий!
09:24
Lars Berger
На каком основании он говорит от имени всех спортсменов?!
09:15
Анастасия Волочкова
Да пошел этот Самуэльсон...Скоро выяснится,что он гей
09:02
telez23
А, с допингом, ещё не вечер!
08:58
telez23
Биотлонисты зачем поехали, туристами, позорище!
08:56
rusfed 2.0
Гребец своим селфи уже растиражировал, что они друзья. Швед под защитой Гребца
08:45
saber1
Нашлась шавка малолетняя! Ты лучше сам объясни откуда вылез к таким результатам??
08:37
ФанФаныч
Себастьян Самуэльсон говорит МЫ-спортсмены против Тюмени. Однако, когда кто-то пёрнет, то это только в единственном числе.
08:27