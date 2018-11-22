Себастьян Самуэльссон: "Уверен, что Пихлер не был замешан в российском допинге"

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон признался, что доверяет главному тренеру своей национальной команды Вольфгангу Пихлеру, который ранее работал в России, сообщает TV2. 63-летний немецкий специалист возглавлял женскую сборную России на Олимпиаде в Сочи.

Напомним, что в 2017 году Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову за участие в "допинговой системе Сочи-2014". Зайцева и Романова готовились к Играм под руководством Пихлера.

– Конечно, я доверяю Вольфгангу Пихлеру и абсолютно уверен, что он не был замешан в российском допинге, – цитирует Самуэльссона TV2. – Он говорил, что не замечал ничего странного, так что я ему доверяю. Но я понимаю, почему мне задают про него вопросы. Стоит отметить, что было бы лучше, если бы Пихлер никогда не работал в России.