10:30 | Биатлон

Себастьян Самуэльссон: "Разочарован тем, что у России остался этап Кубка мира"

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Швед Себастьян Самуэльссон выразил удивление по поводу решения IBU провести заключительный этап Кубка мира в Тюмени. Исполком IBU решил оставить за Тюменью право проведения 9-го этапа турнира, который пройдет с 22 по 25 марта.

– Огромное разочарование испытываю по поводу решения IBU, – написал в своем Твиттере Самуэльссон. – Несмотря на давление со стороны спортсменов, решили оставить этап Кубка мира в России.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Bache Gabrielsen

Cтепа, больше заняться, что ли, нечем ?

11:56

EdVVard

Шведы любят выступать под Полтавой)

11:27

shur

А лучше проводить у астматиков?

10:34

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