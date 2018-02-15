Себастьян Самуэльссон: "Разочарован тем, что у России остался этап Кубка мира"

Швед Себастьян Самуэльссон выразил удивление по поводу решения IBU провести заключительный этап Кубка мира в Тюмени. Исполком IBU решил оставить за Тюменью право проведения 9-го этапа турнира, который пройдет с 22 по 25 марта.

– Огромное разочарование испытываю по поводу решения IBU, – написал в своем Твиттере Самуэльссон. – Несмотря на давление со стороны спортсменов, решили оставить этап Кубка мира в России.