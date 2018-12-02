Себастьян Самуэльссон: "Ничего не имею против россиян. Я - за чистый спорт"

Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон заявил, что не испытывает неприязни к российским спортсменам. Ранее он неоднократно резко высказывался по поводу допингового скандала в российском спорте.

- Не знаю, кто нарушал правила, ведь речь идет о многих спортсменах в разных видах спорта, не только о биатлоне, - сказал Самуэльссон в передаче "Биатлон с Дмитрием Губерниевым". - Имен я не знаю, но важно закончить расследование.

- Вы верите Пихлеру, а он верит тем спортсменкам, которых тренировал. Но вы им не верите, это нелогично.

- Я ничего не имею против российских спортсменов. Но все же читали доклад Макларена, с этим же что-то надо делать. Будет лучше, если вы докажете, что Россия ни в чем не виновата.

- Со стороны может показаться, что вами кто-то манипулирует.

- Я думаю своей головой. Я просто за чистый спорт, я знаю, что и русские за чистый спорт.

- Когда эта война закончится?

- Для меня война кончится, когда на старты должны выходить чистые спортсмены. Я говорю о всех видах спорта. Я ничего не имею против России, у меня есть там друзья. Но я за чистый спорт.

- Если этап Кубка мира будет в Тюмени, поедете?

- Я знаю, что РУСАДА восстановили, но часть пунктов "дорожной карты" не выполнена. Когда откроют доступ в Московскую лабораторию, тогда и будем смотреть.