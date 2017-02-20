12:33 | БИАТЛОН

СБР займется защитой прав Тюмени на ЧМ-2021 после 24 февраля

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СБР будет выстраивать защиту прав Тюмени на проведение чемпионата мира-2021, после того как решение IBU о переносе турнира из России вступит в силу, сообщает ТАСС со ссылкой на главу СБР Александра Кравцова. На состоявшемся 8 февраля внеочередном конгрессе IBU предложил России добровольно отказаться от турнира на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В случае отказа Тюмень 24 февраля лишится этого права автоматически. 

Кравцов заявил, что отказываться от этого решения Россия не будет. По его словам, дело может быть рассмотрено не в спортивном, а в гражданском суде. При этом в случае проигрыша в этом деле Тюмень сохраняет за собой право вновь претендовать на проведение чемпионата мира и может подать заявку на очередном конгрессе IBU в следующем году.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4037800

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КОММЕНТАРИИ (2)
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tigana.1982

Вопрос только: ЗАЧЕМ?

13:24

MyDOZVON GUBER

Кто--кто "займётся защитой"??? Кравцов и СБР??? Первый знает только о своём спорте, что "там бегут и стреляют", а кучка чинуш--бюрократов заботятся о размере своего банковского счёта, а не о спортсменах!!!

12:44

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