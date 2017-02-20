СБР займется защитой прав Тюмени на ЧМ-2021 после 24 февраля

СБР будет выстраивать защиту прав Тюмени на проведение чемпионата мира-2021, после того как решение IBU о переносе турнира из России вступит в силу, сообщает ТАСС со ссылкой на главу СБР Александра Кравцова. На состоявшемся 8 февраля внеочередном конгрессе IBU предложил России добровольно отказаться от турнира на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В случае отказа Тюмень 24 февраля лишится этого права автоматически.

Кравцов заявил, что отказываться от этого решения Россия не будет. По его словам, дело может быть рассмотрено не в спортивном, а в гражданском суде. При этом в случае проигрыша в этом деле Тюмень сохраняет за собой право вновь претендовать на проведение чемпионата мира и может подать заявку на очередном конгрессе IBU в следующем году.