СБР: технически перенести этап Кубка мира из Тюмени просто нереально

В Союзе биатлонистов России (СБР) уверены, что переноса мартовского этапа Кубка мира и февральского чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове Псковской области не будет. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи, который угрожали бойкотировать некоторые спортсмены.

– Ни со стороны Международного союза биатлонистов, ни от каких-либо национальных федераций или отдельных спортсменов мы не слышали о желании переноса данных стартов в другую страну. Да технически сейчас это просто нереально, – приводит "Российская газета" слова заявления СБР.