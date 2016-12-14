21:39 | БИАТЛОН

СБР: технически перенести этап Кубка мира из Тюмени просто нереально

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В Союзе биатлонистов России (СБР) уверены, что переноса мартовского этапа Кубка мира и февральского чемпионата мира среди молодежи и юниоров в Острове Псковской области не будет. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) перенесла чемпионат мира-2017 из Сочи, который угрожали бойкотировать некоторые спортсмены.

– Ни со стороны Международного союза биатлонистов, ни от каких-либо национальных федераций или отдельных спортсменов мы не слышали о желании переноса данных стартов в другую страну. Да технически сейчас это просто нереально, – приводит "Российская газета" слова заявления СБР.

Дополнительная информация

https://rg.ru/2016/12/14/mogut-li-posle-chm-po-bobsleiu-u-rossii-otniat-drugie-sorevnovaniia.html

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