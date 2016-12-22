21:16 22 декабря | БИАТЛОН

СБР: "Соревнования должны проводиться в атмосфере праздника, а не подозрений и кривотолков"

0
0
0
1

Союз биатлонистов России выступил с открытым заявлением по итогам внеочередного исполкома IBU, состоявшегося 22 декабря в Мюнхене.

К сожалению, в сложившихся обстоятельствах СБР считает невозможным проведение в ближайшие месяцы на территории России этапа Кубка мира по биатлону и юниорского чемпионата мира, которые должны были состояться в Тюмени и Острове соответственно. Соревнования должны проходить в атмосфере праздника, а не среди подозрений и кривотолков.

СБР рассчитывает на скорейшее и тщательнейшее разбирательство со стороны IBU относительно информации, содержащейся в докладе комиссии Ричарда Макларена. СБР в этой ситуации будет действовать согласно международному антидопинговому законодательству. При этом фигуранты дел должны быть наказаны только в том случае, если их вина действительно будет доказана. Мы надеемся, что уже в самое ближайшее время большой биатлон вернется в Россию.

СБР призывает представителей СМИ и болельщиков соблюдать права российских атлетов и уважать регламент международных антидопинговых организаций. Принимать решения и обнародовать информацию о допинг-пробах и дисквалификациях могут лишь уполномоченные на то международные антидопинговые организации – Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз биатлонистов (IBU).

Союз биатлонистов России ведет большую антидопинговую работу, направленную на чистоту отечественного биатлона. Последняя положительная проба, повлекшая за собой дисквалификацию атлетов сборной России по биатлону, датирована 1 января 2014 года.

СБР решительно борется с любыми попытками использовать запрещенные препараты. Организация провела более 10 антидопинговых семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций. В ходе внутренних проверок на национальных соревнованиях были уличены и сурово наказаны спортсмены не внявшие строгим требованиям СБР.

Судный день российского биатлона. Live!

Опрос

Прав ли Мартен Фуркад, предложивший бойкотировать соревнования, если IBU не накажет российских биатлонистов?
голосовать

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/main/2016/56665/

0
0
0
1
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

onlywhitespartak

Походу к стенке прижали

22:34 22 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ