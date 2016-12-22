СБР предупредил о новых запрещенных веществах с 2017 года

Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал список препаратов, которые будут запрещены в 2017 году. В запрещенный список 2017 года включены следующие субстанции:

1. аримистан (андроста-3,5–диен-7,17–дион)

2. хигенамин (входит в состав растения tinospora crispa, тиноспора ребристая)

3. 5α-андрост-2–ен-17–он (также известный как "дельта-2" или 2–андростенон)

Данные субстанции могут входить в состав биологически активных добавок.