10:45 | БИАТЛОН

СБР предупредил о новых запрещенных веществах с 2017 года

0
0
0
1

Союз биатлонистов России (СБР) на своем официальном сайте опубликовал список препаратов, которые будут запрещены в 2017 году. В запрещенный список 2017 года включены следующие субстанции:

1. аримистан (андроста-3,5–диен-7,17–дион)

2. хигенамин (входит в состав растения tinospora crispa, тиноспора ребристая)

3. 5α-андрост-2–ен-17–он (также известный как "дельта-2" или 2–андростенон)

Данные субстанции могут входить в состав биологически активных добавок.

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать

Дополнительная информация

http://biathlonrus.com/news/2016/56660/

0
0
0
1
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Прораб.

И кто-то питается этой хренью? От названий уже тошно.

11:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ