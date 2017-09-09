СБР представил проект критериев отбора в сборную России

Союз биатлонистов России опубликовал проект критериев отбора в сборную России по биатлону на чемпионат Европы, первенства мира и Европы в сезоне 2017–2018. Проект будет обсуждаться на Тренерском совете в Чайковском, а после этого критерии вынесут на утверждение правлению СБР.

На первый, второй и третий этапы Кубка IBU состав будет сформирован из числа спортсменов, прошедших централизованную подготовку в составе сборной России.

На чемпионат Европы в Риднауне, а также на четвёртый, пятый и шестой этапы Кубка IBU попадут три спортсмена, которые на первом, втором, третьем этапах Кубка IBU наберут наибольшее количество очков. Два биатлониста будут отобраны по результатам отборочных соревнований. Также в состав войдёт прошлогодний победитель турнира в индивидуальных видах программы. Ещё один биатлонист будет заявлен по усмотрению тренеров сборной.

На седьмом и восьмом этапах Кубка IBU выступят четыре спортсмена, набравшие наибольшее количество очков в общем зачете. Еще три участника будут определены решением тренерского штаба.